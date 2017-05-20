Владислав Третьяк: "Удаления сломали игру сборной России"

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что удаления сломали игру сборной России в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею-2017 против Канады (2:4). Сборная под руководством Олега Знарка в третий раз уступила канадцам. В третьем периоде россияне упустили перевес в две шайбы, пропустив четыре раза подряд.
– Два периода играли хорошо, но два удаления сломали игру, – цитирует ТАСС Третьяка.
другой читатель
Не хватило в составе Тимченко и Ротенберга.
19:42
DG (new))
пусть лучше дядя Владя ответит зачем лично он перечисляет дяде Рене денюшки на подготовку судей и проведение судейских семинаров в мире? Явно разбазаривание средств ФХР
19:35
marksan
Причём во второй раз! Первый был в игре с США!
19:33
alex1995
А Волга все еще впадает в Каспийское Море? Приехали...Первая фаза маразма. И это человек, перед которым преклонялся с 1972 года, то есть с моего семилетнего возраста. И вот такой отстой вроде от еще не старого человека. Штаб тренерский, поджав хвост себе под задницу , проиграл уже сделанную игру. А ребята оставили свои кровь и зубы на льду за зря, и кто теперь за это ответит: Вы , Владислав Александрович, или Ваши "латышские стрелки"?
19:30
Flo
Вот на cпор , ежели на 1/6-7 части суши не приведи Аллах, к власти придут моджахеды или иные правоверные Китайцы, в одном можно быть уверенным на 100%, главу ИФХ или КХФ они искать не будут, нет смысла, есть же всех устраивающий и всем верный человечек.
19:30
Enich
ну ты и клоун:))) вы из 400 игроков КХЛ не можете одну сборную сделать для посредственного чемпионата мира. не стыдно?
19:30
DG (new))
КУЗНЕЦОВ потерял равновесие и врезался во вратаря (находящегося за воротами)т.к. деваться было не куда, а вот почему ему выписали штраф - это уже большой вопрос к судьям... если Кузю удалять, то чувачку сломавшего Гавра надо было 10 выписывать...
19:28
Alexxi
игра с США была аналогичной удаления сломали игру, выводы ни игроки не тренера на делают.
19:26
alur66
Третьяку пора сдать полномочия.
19:23
HarryAngel
дядя Владя, зачем Кузнецов сбил кипера на ровном месте, ответь ?
19:23
Михаил73
Интересно, почему три удаления подряд в первом периоде не сломали игру Канады?
19:19
NF
Ну давай, Третьяк, умоляю, ну скажи про советский хоккей и "красную машину"...
19:18