Владислав Третьяк: "Удаления сломали игру сборной России"

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что удаления сломали игру сборной России в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею-2017 против Канады (2:4). Сборная под руководством Олега Знарка в третий раз уступила канадцам. В третьем периоде россияне упустили перевес в две шайбы, пропустив четыре раза подряд.

– Два периода играли хорошо, но два удаления сломали игру, – цитирует ТАСС Третьяка.

Баффало наоборот. Россия проиграла Канаде в полуфинале ЧМ