Владислав Третьяк: "Удаления сломали игру сборной России". ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

19:14 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Владислав Третьяк: "Удаления сломали игру сборной России"

0
0
0
0
12

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что удаления сломали игру сборной России в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею-2017 против Канады (2:4). Сборная под руководством Олега Знарка в третий раз уступила канадцам. В третьем периоде россияне упустили перевес в две шайбы, пропустив четыре раза подряд.

– Два периода играли хорошо, но два удаления сломали игру, – цитирует ТАСС Третьяка.

Баффало наоборот. Россия проиграла Канаде в полуфинале ЧМ

Опрос

Кто виноват в поражении России от Канады в полуфинале ЧМ-2017?
голосовать

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4268233

0
0
0
0
12
Материалы сюжета: ЧМ-2017. Плей-офф. Россия vs Канада в полуфинале
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (12)
Войти, чтобы оставить комментарий

другой читатель

Не хватило в составе Тимченко и Ротенберга.

19:42

DG (new))

пусть лучше дядя Владя ответит зачем лично он перечисляет дяде Рене денюшки на подготовку судей и проведение судейских семинаров в мире? Явно разбазаривание средств ФХР

19:35

marksan

Причём во второй раз! Первый был в игре с США!

19:33

alex1995

А Волга все еще впадает в Каспийское Море? Приехали...Первая фаза маразма. И это человек, перед которым преклонялся с 1972 года, то есть с моего семилетнего возраста. И вот такой отстой вроде от еще не старого человека. Штаб тренерский, поджав хвост себе под задницу , проиграл уже сделанную игру. А ребята оставили свои кровь и зубы на льду за зря, и кто теперь за это ответит: Вы , Владислав Александрович, или Ваши "латышские стрелки"?

19:30

Flo

Вот на cпор , ежели на 1/6-7 части суши не приведи Аллах, к власти придут моджахеды или иные правоверные Китайцы, в одном можно быть уверенным на 100%, главу ИФХ или КХФ они искать не будут, нет смысла, есть же всех устраивающий и всем верный человечек.

19:30

Enich

ну ты и клоун:))) вы из 400 игроков КХЛ не можете одну сборную сделать для посредственного чемпионата мира. не стыдно?

19:30

DG (new))

КУЗНЕЦОВ потерял равновесие и врезался во вратаря (находящегося за воротами)т.к. деваться было не куда, а вот почему ему выписали штраф - это уже большой вопрос к судьям... если Кузю удалять, то чувачку сломавшего Гавра надо было 10 выписывать...

19:28

Alexxi

игра с США была аналогичной удаления сломали игру, выводы ни игроки не тренера на делают.

19:26

alur66

Третьяку пора сдать полномочия.

19:23

HarryAngel

дядя Владя, зачем Кузнецов сбил кипера на ровном месте, ответь ?

19:23

Михаил73

Интересно, почему три удаления подряд в первом периоде не сломали игру Канады?

19:19

NF

Ну давай, Третьяк, умоляю, ну скажи про советский хоккей и "красную машину"...

19:18