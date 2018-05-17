Владислав Третьяк: "Удаление Капризова? В овертайме таких удалений не дают"

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отметил, что удаление форварда сборной России Кирилла Капризова в овертайме четвертьфинала чемпионата мира с Канадой (4:5 ОТ) было сомнительным. Руководитель добавил, что Капризов близко к сердцу воспринял ситуацию с удалением, в результате которого Канада забила победный гол.

- Хочется сказать про спорное удаление в овертайме. Я, как профессионал, хочу сказать, что в овертайме таких удалений не дают, - цитирует ТАСС Третьяка. - А если даешь, то надо было удалять канадца за задержку Дацюка. Это стопроцентное удаление.

Я никого не осуждаю, я просто констатирую факт. Не говорю, что судьи плохие, они нормально судили. В овертайме, как правило, в НХЛ и на чемпионатах мира сомнительные удаления не дают. Дают за удар клюшкой, к примеру.

А в финале Олимпиады, кто играл в меньшинстве на последней минуте? Тоже мы. И здесь то же самое.

Он очень переживает. Я ему сказал, что удаление было сомнительным. Похвалил его, что хорошо отыграл турнир.