Чемпионат мира

21:52 | Хоккей — Чемпионат мира

Владислав Третьяк: "Удаление Капризова? В овертайме таких удалений не дают"

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отметил, что удаление форварда сборной России Кирилла Капризова в овертайме четвертьфинала чемпионата мира с Канадой (4:5 ОТ) было сомнительным. Руководитель добавил, что Капризов близко к сердцу воспринял ситуацию с удалением, в результате которого Канада забила победный гол.

Хочется сказать про спорное удаление в овертайме. Я, как профессионал, хочу сказать, что в овертайме таких удалений не дают, - цитирует ТАСС Третьяка. - А если даешь, то надо было удалять канадца за задержку Дацюка. Это стопроцентное удаление.

Я никого не осуждаю, я просто констатирую факт. Не говорю, что судьи плохие, они нормально судили. В овертайме, как правило, в НХЛ и на чемпионатах мира сомнительные удаления не дают. Дают за удар клюшкой, к примеру.

А в финале Олимпиады, кто играл в меньшинстве на последней минуте? Тоже мы. И здесь то же самое.

Он очень переживает. Я ему сказал, что удаление было сомнительным. Похвалил его, что хорошо отыграл турнир.

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Удаление Капризова в овертайме четвертьфинала ЧМ Россия - Канада - это...
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КОММЕНТАРИИ (7)
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Albertozi

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22:39

За Арсеналий с децтва!))

maxcds Нулиний, учи матчасть!)) И в душ сходить не забудь!))

22:21

maxcds

Подберите слюни. Владислав абсолютно прав.

22:16

kaduly

По правилам и в овертайме лупить по рукам нельзя.просто сборная фуфло.

22:13

Fajyz

Вот именно , на ЧМ не было ручного кэхеэльного судейства роттенбергов. При нормальном судействе игра у базовых клубов не идет))

22:08

skua

Владик, вспомни финал ОИ и овертайм против немцев. Аа ну да просто в КХЛ не удаляют, если ты из базового клуба

22:05

Fajyz

Владик, соломку стелишь? 100% удаление и не надо ля-ля. Просто за свое место держишься. Всегда был приспособленцем.

22:03

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