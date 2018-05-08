Владислав Третьяк: "У России есть возможность занять первое место в группе"

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отметил, что сборная России может занять первое место в группе А чемпионата мира, если будет играть так же, как в матче против команды Белоруссии.

Российские хоккеисты обыграли в трех стартовых матчах турнира в Копенгагене команды Франции, Австрии и Белоруссии, забросив 20 шайб и не пропустив при этом ни одной.

- Соперники показали не ту игру, на которую способны, поэтому оценку давать очень сложно. Могу сказать, что это не против нас плохо играли, а мы хорошо действовали, - цитирует ТАСС Третьяка. - Сейчас два дня выходных, и нас ждут серьезные игры. Но если наша команда будет играть, как с белорусами - с хорошими "физикой", катанием и настроем, то у нас есть возможность занять первое место в группе.

Следующий матч Россия проведет 10 мая с командой Чехии. Затем подопечные Ильи Воробьева встретятся с командами Швейцарии (12 мая), Словакии (14 мая) и Швеции (15 мая).

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