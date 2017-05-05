Владислав Третьяк: "Россия играла против супершведов, но Василевский справился"

Президент ФХР Владислав Третьяк после победы над командой Швеции (2:1 Б) в первом матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017 заявил, что голкипер команды Андрей Василевский показал свой класс в этой встрече. Руководитель отметил, что остался доволен игрой хоккеиста.

– Это был бенефис Андрея Василевского, – цитирует "Р-Спорт" Третьяка. – Очень важный матч, играли против супершведов, но он справился с задачей. Всегда нервозно складываются первые матчи, но Андрей показал класс. Молодец. В овертайме, на буллитах… Просто молодец. Вся команда здорово сыграла. Такую команду, как Швеция, обыграть это за счастье. Это признак класса.

"СЭ" вел трансляцию матча Швеция - Россия