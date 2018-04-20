Чемпионат мира

23:40 20 апреля | Хоккей — Чемпионат мира

Владислав Третьяк: "Радулова пригласили в сборную, но ответ повис в воздухе"

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отметил, что нападающий "Далласа" Александр Радулов получил приглашение в сборную России. Однако, по словам руководителя, форвард пока не ответил на него.

Мы его пригласили, но ответ повис в воздухе, – цитирует ТАСС Третьяка.

"Даллас" Радулова не вышел в плей-офф НХЛ. Ранее сообщалось, что форвард не собирается принимать участие в чемпионате мира, однако 14 апреля ФХР объявила о вызове 31-летнего игрока на тренировочный сбор перед турниром. Планируется, что Радулов 23 апреля приедет на медобследование. Чемпионат мира пройдет в датских Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5146620

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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fifa_guru

spetrov Человек сразу сказал, что не поедет. Прав А.Шевченко - что толку приглашать. // так надо отвечать на приглашение федерации, а не какому-то американскому репортеру из непонятного города ))

06:57

Помощник Президента

Вопрос повисает в воздухе, а не ответ....

01:38

John-Vorchun

Его право,приезжать или нет

00:32

spetrov

Человек сразу сказал, что не поедет. Прав А.Шевченко - что толку приглашать.

23:58 20 апреля

suomi257

а вам господин Третьяк не кажется что этот ответ был настоящим?!!!

23:51 20 апреля

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