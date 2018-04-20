Владислав Третьяк: "Радулова пригласили в сборную, но ответ повис в воздухе"

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отметил, что нападающий "Далласа" Александр Радулов получил приглашение в сборную России. Однако, по словам руководителя, форвард пока не ответил на него.

– Мы его пригласили, но ответ повис в воздухе, – цитирует ТАСС Третьяка.

"Даллас" Радулова не вышел в плей-офф НХЛ. Ранее сообщалось, что форвард не собирается принимать участие в чемпионате мира, однако 14 апреля ФХР объявила о вызове 31-летнего игрока на тренировочный сбор перед турниром. Планируется, что Радулов 23 апреля приедет на медобследование. Чемпионат мира пройдет в датских Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая.