Владислав Третьяк: "Радулова пригласили в сборную, но ответ повис в воздухе"

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отметил, что нападающий "Далласа" Александр Радулов получил приглашение в сборную России. Однако, по словам руководителя, форвард пока не ответил на него.
– Мы его пригласили, но ответ повис в воздухе, – цитирует ТАСС Третьяка.
"Даллас" Радулова не вышел в плей-офф НХЛ. Ранее сообщалось, что форвард не собирается принимать участие в чемпионате мира, однако 14 апреля ФХР объявила о вызове 31-летнего игрока на тренировочный сбор перед турниром. Планируется, что Радулов 23 апреля приедет на медобследование. Чемпионат мира пройдет в датских Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая.
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fifa_guru
spetrov Человек сразу сказал, что не поедет. Прав А.Шевченко - что толку приглашать. // так надо отвечать на приглашение федерации, а не какому-то американскому репортеру из непонятного города ))
06:57
Помощник Президента
Вопрос повисает в воздухе, а не ответ....
01:38
John-Vorchun
Его право,приезжать или нет
00:32
spetrov
Человек сразу сказал, что не поедет. Прав А.Шевченко - что толку приглашать.
23:58 20 апреля
suomi257
а вам господин Третьяк не кажется что этот ответ был настоящим?!!!
23:51 20 апреля