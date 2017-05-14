Владислав Третьяк: "Радовался не голам сборной России, а культуре паса, отдаче"

Президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что доволен выступлением сборной России на чемпионате мира по хоккею-2017. Руководитель отметил, что игра российской команды напоминает ему советскую сборную.

– Вас впечатляет выступление сборной России на этом чемпионате мира?

– Очень нравится. Особенно понравилась последняя игра (против Словакии (6:0), - прим. "СЭ"), – сказал Третьяк. – Мне вспомнилась советская команда. Да, Словакия, но дело же не в том, против кого мы играли, а в качестве игры. Игры в пас, контроля ситуации. Очень солидно. Многие раньше критиковали эту команду. Всегда вспоминали: вот та советская команда, они держали шайбу, они в зону входили пасом, а не вбрасывали, как канадцы. Но то, что я вчера как профессионал увидел – радовался. Даже не голам, а культурой паса. Отдачей. И, конечно, столько моментов. Причем эти моменты – они интересные. Когда команда работает – моменты создаются как бы сами собой. Не случайно, но сами собой. А здесь столько моментов, когда идет передача на дальнюю, когда классный пас. Игроки прекрасно видят поле, стараются, единоборства выигрывают. Я не знаю, как дальше будет, но то что я видел, этот класс игры – это меня очень порадовало. (Игорь ЕРОНКО)

Напомним, что матч Россия - Латвия состоится завтра, 15 мая, начало – в 21.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи