Владислав Третьяк: "Процесс смены поколений в команде никогда не проходит безболезненно"

Президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что сезон-2017/18 нельзя назвать неудачным для сборной России. Он связал не особо успешное выступление команды на чемпионате мира-2018 с омоложением сборной, которое никогда не проходит безболезненно.

– Не будем искать оправданий – впервые за долгое время наша страна осталась без медалей турнира чемпионата мира, – цитирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФХР Третьяка. – Однако, ни у кого не повернется язык назвать сезон неудачным – в нем сборная завоевала девятый комплект олимпийских медалей. Это историческое достижение, которое произошло в буквальном смысле на наших глазах. Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане запомнятся надолго – во многом благодаря тому, что никакие внешние факторы не помешали России продемонстрировать свою силу и мастерство.

Что касается чемпионата мира, то соглашусь со специалистами – в этом году составы конкурентов были особенно сильны. Тогда как мы столкнулись с большими трудностями при формировании окончательной заявки – ряд лидеров по объективным причинам не смог присоединиться к команде. К тому же был взят курс на омоложение сборной, с прицелом на следующие игры – в Пекине. Не раз наблюдал за этим, когда сам был хоккеистом – процесс смены поколений в командах никогда не проходит безболезненно.

Сборная России выбыла из чемпионата мира на этапе четвертьфинала, уступив команде из Канады в овертайме со счетом 4:5. Выиграла турнир сборная Швеции, победив швейцарских хоккеистов по буллитам со счетом 3:2.

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