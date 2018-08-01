Владислав Третьяк: "Поздний старт ЧМ-2019 поможет сборной России в плане подготовки"

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отметил, что позднее начало чемпионата мира по хоккею 2019 года должно помочь сборной России в плане определения состава и подготовки к турниру. Чемпионат мира в следующем году пройдет в словацких Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая.

Чемпионат КХЛ стартует 1 сентября, плей-офф лиги в случае проведения всех семи матчей финала, завершится 25 апреля.

- Поздний старт чемпионата мира нам поможет, это позволит нам тщательней подготовиться к турниру. Игроки смогут восстановиться после плей-офф нашего чемпионата, - цитирует ТАСС Третьяка. - К тому же у нас около 40 игроков в Национальной хоккейной лиге, многие из них могут освободиться для нашей команды практически после второго раунда плей-офф.

Все зависит от решения тренеров, но я думаю, что этапы Евротура очень важны для молодежи и основной команды. У нас есть основная и олимпийская команды, и тренерский штаб сборной посмотрит, в каких турнирах стоит использовать как можно больше кандидатов.