Чемпионат мира

00:34 | Хоккей — Чемпионат мира

Владислав Третьяк: "Очень понравилось первое звено и то, что у команды есть характер"


Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал победу над командой Швейцарии в рамках группового этапа чемпионата мира (4:3). Третьяк особо выделил игру первого звена.

– Матч хороший, как всегда валидольный, - цитирует ТАСС Третьяка. - В первом периоде надо было решать. Было пять-шесть голевых моментов, нужно было реализовать хотя бы два из них, и все было бы по-другому. В стартовом отрезке играли легко, комбинационно. 

Очень понравилось первое звено, у одного Гусева сегодня было момента три. Есть ошибки, это пятачок, к сожалению. Не все так просто, главное, что есть характер. Команда молодая, перспективная, это наше будущее к Олимпиаде [2022 года].

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http://tass.ru/sport/5195094

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