Владислав Третьяк: "Неудача белорусов связана с ошибками тренера"

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк считает, что провальное выступление сборной Белоруссии на чемпионате мира связано с ошибками главного тренера Дэйва Льюиса. Белорусы проиграли шесть матчей из шести в групповом этапе и опустятся в первый дивизион.

– Удивил вылет белорусов. Они играют в Континентальной хоккейной лиге, игроки опытные. Ни одного матча не выиграли. Но дело, думаю, в тренере, - цитирует ТАСС Третьяка. – Ошибка в том, что тренер не смог подготовить команду к Олимпиаде, а здесь по ходу турнира было сложно что-то сделать.



Полное расписание чемпионата мира по хоккею