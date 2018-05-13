Чемпионат мира

07:04 | Хоккей — Чемпионат мира

Владислав Третьяк: "Неудача белорусов связана с ошибками тренера"


Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк считает, что провальное выступление сборной Белоруссии на чемпионате мира связано с ошибками главного тренера Дэйва Льюиса. Белорусы проиграли шесть матчей из шести в групповом этапе и опустятся в первый дивизион. 

– Удивил вылет белорусов. Они играют в Континентальной хоккейной лиге, игроки опытные. Ни одного матча не выиграли. Но дело, думаю, в тренере, - цитирует ТАСС Третьяка. – Ошибка в том, что тренер не смог подготовить команду к Олимпиаде, а здесь по ходу турнира было сложно что-то сделать. 

Полное расписание чемпионата мира по хоккею

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http://tass.ru/sport/5195099

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