Владислав Третьяк: "Не знаю, покажет ли Первый канал чемпионат мира"

Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал, какой канал покажет чемпионат мира, и отметил, что собирается посетить третий матч финала Кубка Гагарина СКА – "Металлург" Мг.

– Первый канал продолжит показывать чемпионат мира или его будет транслировать только "Матч ТВ"?

– Сейчас есть договоренность, что его покажет "Матч ТВ". А насчет Первого канала я пока не готов ответить.

– Первый канал раньше брал игры четыре или пять.

– Они всегда показывали финалы. Какая там договоренность, мне трудно сказать.

– Как вам финал Кубка Гагарина?

– Завтра полечу в Питер. Хочу воочию посмотреть, как бьются команды. В Магнитогорск съездить не получилось, постараюсь посмотреть последние матчи, потому что идет хоккей хорошего уровня.

– Как оцените игру вратарей?

– Вратари – это полкоманды, даже больше. От них все зависит и от дисциплины. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)