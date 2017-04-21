Владислав Третьяк: "На ЧМ нужно собирать сильную команду из игроков КХЛ и НХЛ"

Президент ФХР Владислав Третьяк на открытии Кубка Шкоды отметил, что на чемпионат мира нужно брать сильнейших игроков. Напомним, сегодня вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский, а также нападающие Артемий Панарин и Артем Анисимов из "Чикаго" вылетели из розыгрыша Кубка Стэнли и могут быть вызваны в сборную России.

- Решать тренерам, но мое личное мнение - нужно собирать сильную команду на ЧМ. И из КХЛ, и из НХЛ. Чемпионат мира - это чемпионат мира, его надо выигрывать независимо от Олимпиады. (Игорь РАБИНЕР)