Чемпионат мира

10:51 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Владислав Третьяк: "На ЧМ нужно собирать сильную команду из игроков КХЛ и НХЛ"

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Президент ФХР Владислав Третьяк  на открытии Кубка Шкоды отметил, что на чемпионат мира нужно брать сильнейших игроков. Напомним, сегодня вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский, а также нападающие Артемий Панарин и Артем Анисимов из "Чикаго" вылетели из розыгрыша Кубка Стэнли и могут быть вызваны в сборную России.

- Решать тренерам, но мое личное мнение - нужно собирать сильную команду на ЧМ. И из КХЛ, и из НХЛ. Чемпионат мира - это чемпионат мира, его надо выигрывать независимо от Олимпиады. (Игорь РАБИНЕР)

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