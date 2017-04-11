Владислав Третьяк: "Мы должны выигрывать каждый чемпионат мира"

Президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что на чемпионате мира сборная России должна выглядеть солидно, даже если первостепенной задачей является подготовка команды к Олимпиаде.

– Все обсуждают, сколько энхаэловцев должно быть в составе сборной России на чемпионате мира. Главным будет наиграть команду или показать результат?

– Это дело тренера. Он решает, кого брать, а кого нет. Тренер отвечает за результат. Но я считаю, что каждый чемпионат мира мы должны выигрывать. Наставник должен индивидуально разговаривать с каждым, планировать результат и состав команды. Но проигрывать тоже нельзя. Хоть мы и готовимся к Олимпиаде, команда должна выглядеть солидно.

– Сейчас вызвали Андрея Василевского, но у нас есть молодые вратари – Сорокин и Шестеркин. На Олимпиаде Василевский вряд ли сыграет. Стоило ли его приглашать?

– Сейчас "Коламбус" играет с "Питтсбургом". Там тоже неизвестно, какой будет результат. Бобровский может вылететь. Давайте не будем гадать. В последний момент станет известно, какими игроками мы располагаем. А там уже тренеры решат.

– Но мы же тогда не наиграем ни Сорокина, ни Шестеркина к Олимпиаде и не проверим их в сложных условиях чемпионата мира?

– Сорокин у нас участвовал в Евротурах и во многих международных турнирах. Он с каждым годом набирается опыта. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)