Владислав Третьяк: "Мамин может пропустить следующий матч"

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк после победы сборной России над Словакией (4:0) в матче группового турнира чемпионата мира-2018 отметил, что полученная в этой встрече травма может помешать форварду Максиму Мамину выйти на лед в следующей встрече.

– У Мамина серьезная травма?

– Да, серьезная. Не знаю, восстановится он к следующей игре, или нет. У него проблема с плечом.

– Вам не кажется, что судейство на чемпионате мира по уровню уступает даже КХЛ? Судьи пропускают очень много мелкого фола.

– Мне кажется, что судейство не хуже, чем в прошлом году. Год назад с судьями было сложнее. Сейчас более-менее нормально. Есть ошибки, но они бывают всегда.

– В какие дни пройдет конгресс ИИХФ и что мы там ждем?

– Конгресс будет 17-18 мая. Ждем утверждения молодежного чемпионата мира 2023 года в Новосибирске. Я думаю, мы получим его.

– Что насчет проведения взрослого чемпионата мира по хоккею 2024 года в Санкт-Петербурге? Говорят, на него еще претендуют шведы.

– Я думаю, мы должны выиграть. Петербург – красивый город, хоккейный город. Его все любят. Будем биться. Это очень хорошо, когда мы принимаем чемпионаты мира. Это популяризация нашего хоккея.

– Каково в целом впечатление от нынешней сборной России?

– Не знаю как будет дальше, но мне пока команда нравится. Это не только мое мнение, а точка зрения многих специалистов. Ребята получают удовольствие от игры, создают столько моментов… Единственное, нам пока не помогают штанги. Но думаю со шведами – помогут. (Игорь ЕРОНКО)​