Владислав Третьяк: "Кошечкин горит желанием играть"

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал выбор голкипера магнитогорского "Металлурга" Василия Кошечкина в качестве основного вратаря национальной команды на чемпионат мира-2018 года в Дании. Турнир пройдет с 4 по 20 мая.

– Я говорил с Василием и могу сказать, что он горит желанием, – сказал Третьяк. – От голкиперов сейчас многое зависит. С надежным вратарем и нападение играет легко. Мы на него очень рассчитываем. Все-таки звание олимпийского чемпиона – очень высокое и его нужно подтверждать. Вообще очень сложно играть на чемпионате мира после Олимпиады. Но у нас много молодых ребят, желающих стать чемпионами мира. Для каждого спортсмена это очень важный экзамен. Турнир предстоит очень интересный, составы у всех сборных сильные, много хоккеистов из НХЛ. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)