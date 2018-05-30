Владислав Третьяк: "Контракт с Воробьевым будет по системе "2+2", в эти два года нужен результат"

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что в ФХР готовы подписать контракт с кандидатом на должность главного тренера сборной России Ильей Воробьевым по схеме "2+2".

– Мы готовы подписать с Ильей Воробьевым контракт по системе "2+2". Анвар Гатиятулин и Алексей Кудашов остаются, – приводит "Р-Спорт" слова Третьяка. – Если два года хорошо работает, то еще на два года останется. Это для стимула тренера, чтобы он знал, что результат нужно дать в эти два года. Будут успехи – будут еще два года работы. Надеемся, что он проведет все четыре года. Нам нужны успехи.

Что считать успехом? Нам важны чемпионаты мира и Олимпиада. Евротур тоже нужен, там мы обкатываем молодежь. Результаты там не будут критерием, но это все часть оценки работы Воробьева.

В середине апреля было объявлено, что Воробьев в статусе исполняющего обязанности главного тренера повезет сборную России на чемпионат мира в Дании. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала турнира, где в овертайме уступила Канаде (4:5). После чемпионата мира Третьяк выразил мнение, что Воробьева утвердят на посту главного тренера национальной сборной, но не уточнил, на какой срок будет подписан новый контракт.