Владислав Третьяк: "Даже "Красная машина" много раз проигрывала"

Президент ФХР Владислав Третьяк считает, что у сборной Канады собралась хорошая команда на чемпионате мира, но играть с ней можно. Он добавил, что непобедимых команд в хоккее не бывает.

– Посмотрел канадцев вчера. Это хорошая команда, но играть с ней можно, – приводит "Р-Спорт" слова Третьяка. – У нас тоже очень хорошая команда. Всегда этот матч называют скрытым финалом, потому что он вызывает бурный интерес. Посмотрим, что будет завтра. Да, мы проигрывали канадцам в последнее время. Но непобедимых команд в хоккее не бывает. Даже "Красная машина" много раз проигрывала, хотя многие не помнят об этом.

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне в субботу, 20 мая. Начало игры – в 16.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Видеотрансляция игры Канада - Россия начнется в 16.15 здесь.