Владислав Третьяк: "ЧМ-2021 в Риге и Минске? Мы и в Москве не выигрывали"

Глава ФХР Владислав Третьяк отказался рассказать, кому отдал свой голос при определении места проведения чемпионата мира-2021. Также он отметил, что Россия пока не планирует подавать заявку на проведение мирового первенства, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Сегодня стало известно, что ЧМ-2021 пройдет в Риге и Минске. Напомним, что в 2016 году турнир проходил в Москве и Санкт-Петербурге.

– Мы вспоминаем прошлый чемпионат мира в Белоруссии – очень мощная поддержка была, – сказал Третьяк.– Но и в Финляндию много наших приезжало. Главное же не поддержка, а результат. Все думали, что финская заявка выиграет, потому что они строят новый стадион. У Латвии нового не будет. Но победили. Неожиданно.

Не знаю, кто в последний момент поменял мнение, что второе голосование прошло. Это все в секрете. Фазель не голосовал, чтобы не оказывать ни на кого давление. Решил соблюсти нейтралитет. За кого голосовал я – сказать не могу. Это тоже секрет.

Где было бы лучше именно нам? Да мы и в Москве играли и не выигрывали. Так что особой разницы нет. Поддержка важна, но она была бы и там, и там. У нас много болельщиков.

Мы пока не планируем подавать заявку на проведение чемпионата мира. У нас недавно был, должно пройти лет семь-восемь, тем более что у нас впереди МЧМ и ЮЧМ.