Владислав Наместников: "С каждой сменой играть с Панариным и Кучеровым все комфортнее"

Нападающий сборной России Владислав Наместников во втором перерыве матча чемпионата мира по хоккею-2017 против Латвии заявил, что россиянам необходимо продолжать создавать давление на соперника.

– Надо играть также, как и эти два периода, – сказал Наместников во флеш-интервью. – Взаимодействие с Панариным и Кучеровым? Все нормально, с каждой сменой все комфортнее. Я бы не сказал, что большая разница. Играть со всеми – удовольствие. Будем продолжать давить.

Текстовая трансляция матча Россия – Латвия //

Россия – Латвия. Онлайн-трансляция. Видео