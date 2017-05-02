Владислав Наместников: "Первые дни в России было тяжело. Постоянно хотел спать"

Нападающий сборной России и "Тампа-Бэй" Владислав Наместников заявил, что на чемпионате мира по хоккею-2017 на всех соперников российской команде нужно настраиваться одинаково. Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. В рамках группового турнира россияне сыграют против сборных США, Швеции, Дании, Германии, Словакии, Латвии и Италии.

– Есть ли сложности с возвращением и Россию в плане акклиматизации и привыкания к большой площадке?

– Да. Первые пять дней было очень тяжело, – сказал Наместников. – Постоянно хотел спать. Ночью не спишь, а днем хочется. И плюс другая площадка, тактика. Все другое.

– Матчи Евротура уже позади. Что у вашего звена получилось, а что нет?

– Забить не получилось, хотя моменты имелись. Нужно было их реализовывать. Мы работаем на тренировках над этим. Надеюсь, на чемпионате мира все получится.

– На чемпионате мира есть принципиальные соперники?

– Думаю, что нужно на все игры настраиваться одинаково. Обыгрывать всех соперников. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)