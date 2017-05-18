Владислав Наместников: "Моему участию в полуфинале ничего не угрожает"

Нападающий сборной России Владислав Наместников после победы над командой Чехии (3:0) в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею-2017 заявил, что чувствует себя нормально, несмотря на полученное в первом периоде повреждение. Напомним, что Россия встретится в полуфинале с победителем пары Канада – Германия.

– Как вы видели, я вышел на лед в третьем периоде, так что все нормально со мной, – цитирует "Р-Спорт" Наместникова. – Участию в полуфинале ничего не угрожает.

Форвард получил травму в первом периоде, во время игры в меньшинстве ему в ногу попала шайба после броска соперника. Наместников, стоя на коленях, попытался доиграть эпизод. Хоккеист не смог самостоятельно подняться и покинул лед с посторонней помощью. Врачи увели форварда в раздевалку. В третьем периоде он вернулся на лед.

Трансляция матча Россия - Чехия