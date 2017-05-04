Владислав Наместников: "Матч против Швеции на ЧМ-2017 будет похож на игру Евротура"

Нападающий сборной России Владислав Наместников в преддверии стартового матча чемпионата мира по хоккею-2017 против Швеции заявил, что встреча не будет сильно отличаться от недавней игры между этими командами в рамках Евротура.

– Вряд ли этот матч будет сильно отличаться от того, что было в Стокгольме, – приводит "Р-Спорт" слова Наместникова. – Команды почти не изменились, составы те же. Будет интересно, кто сможет исправить свои ошибки лучше. Мы посмотрели видео, знаем, чего нам ожидать. Они очень организованная команда, хорошо играют в защите. Нам нельзя отрезаться в средней зоне.

Настроение отличное, готовимся к первой игре. Лед уже получше, вчера, может быть, какие-то неполадки были. Сегодня уже все хорошо. С каждым занятием мы что-то отрабатываем в тройке, наше взаимопонимание улучшается. Не думаю, что клубные истории как-то могут повлиять на матч со шведами. Мы в своих сборных, и не важно, за какие клубы кто-либо из нас играет.

Сборная России проведет свой первый матч в пятницу против Швеции. Начало игры – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой игры.

В воскресенье российские хоккеисты сыграют с Италией, 8 мая – с Германией, 11 мая – с Данией, 13 мая – со Словакией, 15 мая – с Латвией, 16 мая – с командой США.