Владислав Наместников: "Итальянцам не хватает мастерства"

Нападающий сборной России Владислав Наместников после победы во втором матче чемпионата мира по хоккею-2017 над Италией (10:1) заявил, что сопернику не хватило класса. Также он высоко оценил предстоящего соперника россиян – сборную Германии, передают из Кельна спецкоры "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО и Юрий ГОЛЫШАК.

– Играть сейчас все научились, – заявил Наместников. – Итальянцам не хватает мастерства. После первого периода вели 2:0, и надо было прибавлять.

– Почему итальянцы перебрасывали во втором отрезке?

– Немного расслабленный вышли после перерыва, потом собрались.

– Как оцените действия вашего звена?

– У нас все получится. Самое главное, что победили в обоих матчах и должны прибавлять.

– Что ждете от следующей встречи?

– У немцев – хорошая команда. Они обыграли США, так что нужно забыть эту игру и серьезно готовиться к следующей. Будет интересный матч.

– Стоит ли уменьшать количество участников чемпионата мира?

– Это решать международной федерации. Нам интересно играть против любой страны, даже Италии.

Следующий соперник россиян – сборная Германии. Встреча Германия – Россия пройдет в понедельник, 8 мая, и начнется в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.

Трансляция матча Италия – Россия