Владислав Наместников: "Боролись, старались, но чуть-чуть не хватило"

Нападающий сборной России Владислав Наместников после поражения в полуфинале чемпионата мира по хоккею-2017 от Канады (2:4) высказал мнение, что россияне вышли на третий период расслабленными.

– Как нога? Это сейчас неважно, мы проиграли, нет никаких эмоций, просто тяжело, – сказал Наместников. – Вышли бы на третий период более сконцентрированными, а так пропустили на первой минуте - это дало канадцам сил, они побежали вперед и забили еще. Конечно, все ребята боролись, старались, но чуть-чуть не хватило. Это самое обидное.

После двух периодов Россия вела со счетом 2:0, но пропустила четыре шайбы в третьей 20-минутке – первую уже на 17-й секунде.

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