Владислав Гавриков: "Знаем, что должны были играть в финале"

Защитник сборной России Владислав Гавриков подчеркнул, что команда должна была выходить в финал чемпионата мира, передает из Шереметьева корреспондент "СЭ" Евгений БЕЛОУСОВ. Россия завоевала бронзовые медали, обыграв в матче за третье место Финляндию – 5:3. Чемпионом стала Швеция, победившая в финале Канаду по буллитам со счетом 2:1. "СЭ" вел прямую трансляцию встречи команды в аэропорту.

– Мы знаем, что должны были играть в финале, – сказал Гавриков. – Главное, что болельщики нас поддерживали, за что им спасибо.