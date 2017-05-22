Владислав Гавриков: "Знаем, что должны были играть в финале". ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

07:41 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Владислав Гавриков: "Знаем, что должны были играть в финале"

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Защитник сборной России Владислав Гавриков подчеркнул, что команда должна была выходить в финал чемпионата мира, передает из Шереметьева корреспондент "СЭ" Евгений БЕЛОУСОВ. Россия завоевала бронзовые медали, обыграв в матче за третье место Финляндию – 5:3. Чемпионом стала Швеция, победившая в финале Канаду по буллитам со счетом 2:1. "СЭ" вел прямую трансляцию встречи команды в аэропорту.

– Мы знаем, что должны были играть в финале, – сказал Гавриков. – Главное, что болельщики нас поддерживали, за что им спасибо.

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