Чемпионат мира

01:12 | Хоккей — Чемпионат мира

Владислав Гавриков: "В концовке получили глупое удаление, надо быть повнимательней"


Защитник сборной России Владислав Гавриков прокомментировал победу над командой Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира (4:3). Хоккеист считает, что в концовке россияне сами организовали нервную концовку из-за необязательного удаления. 

– Швейцарцы - очень быстрая и мобильная команда, стараются очень быстро доставлять шайбу в зону и там за нее бороться, – цитирует ТАСС Гаврикова. – Нервная концовка же получилась из-за совершенно глупого удаления, когда у нас на льду было шесть человек, поэтому надо быть повнимательней. 

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http://tass.ru/sport/5195109

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