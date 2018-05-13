Владислав Гавриков: "В концовке получили глупое удаление, надо быть повнимательней"

Защитник сборной России Владислав Гавриков прокомментировал победу над командой Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира (4:3). Хоккеист считает, что в концовке россияне сами организовали нервную концовку из-за необязательного удаления.

– Швейцарцы - очень быстрая и мобильная команда, стараются очень быстро доставлять шайбу в зону и там за нее бороться, – цитирует ТАСС Гаврикова. – Нервная концовка же получилась из-за совершенно глупого удаления, когда у нас на льду было шесть человек, поэтому надо быть повнимательней.



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