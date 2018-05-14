Владислав Гавриков: "У шведов вся команда хорошая, не только Форсберг"

Защитник сборной России Владислав Гавриков после матча со Словакией (4:0) рассказал о том, как команда будет готовиться к следующей игре на турнире против шведов.

– Был жесткий момент, когда попало в третьем периоде...

– Кому попало?

– Вам.

– Да все нормально.

– Что скажете о матче, почему во втором периоде слабо сыграли?

– Где-то откатились, дали пространство сопернику и стали проигрывать шайбу. Поэтому хуже по качеству сыграли, чем в первом.

– Рады, что не придется переезжать из Копенгагена?

– Самое главное – побеждать. Дальше не от нас зависит, куда нужно переезжать.

– В третьем периоде словаки агрессивнее стали играть.

– Не то, чтобы они до этого так не играли. Скорее, это дело случая.

– Что произошло с Маминым?

– Видел только, как он на лавку ехал. Сам момент не углядел.

– Завтра игра со шведами. Какие ожидания? К ним приехало огромное количество энхаэловцев?

– Будем готовиться, разберем какие-то нюансы.

– Знаете, как остановить Форсберга?

– У них вся команда хорошая. Бессмысленно кого-то выделять. (Игорь ЕРОНКО)

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