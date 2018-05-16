Владислав Гавриков: "Сборная России прибавляет от матча к матчу"

Защитник сборной России Владислав Гавриков считает, что команда прибавляет от матча к матчу на групповом этапе чемпионате мира. Гавриков рассчитывает, что сборная подойдет в хорошей форме к четвертьфинальному матчу с командой Канады.

– Как оцените игры сборной России на этом турнире?



– Считаю, что мы прибавляем с каждой игрой. Постепенно привыкаем к той системе, которую нам прививают тренеры, – цитируют "Известия" Гаврикова. – Ясно, что по первым трем матчам было трудно делать какие-то выводы – слишком большое преимущество было у нас. Но постепенно и с более сложными соперниками наша команда находит свою игру. Верю, что к матчам плей-офф будем действовать еще лучше.