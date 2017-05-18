Владислав Гавриков: "С Чехией - вязкая игра в средней зоне"

Защитник сборной России Владислав Гавриков после второго периода матча с Чехией (2:0) в рамках 1/4 финала чемпионата мира по хоккею-2017 заявил, что позднее прибытие в Париж никак не сказалось на игроках команды. Также Гавриков отметил, что встреча вязко проходит в средней зоне.

– По игре – вязко в средней зоне, много работы, – сказал во флеш-интервью Гавриков. – Нужно добавлять в этом плане. Из-за поезда поздно провели тренировку? Мы бежим, это самое главное.

Трансляция матча Россия – Чехия //

Видеотрансляция матча Россия - Чехия //

Россия – Чехия: онлайн