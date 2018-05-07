Владислав Гавриков: "Поменялся бы майками с Дацюком"

Защитник сборной России Владислав Гавриков – о матчей с белорусами (6:0) на чемпионате мира-2018 в Дании. Хоккеист отметил, что каждый следующий соперник сложнее предыдущего.
– Чему научились за три матча?
– Системной игре до конца. Если есть преимущество, не бросать и стараться играть правильно.
– Кто понравился из соперников.
– Каждый по-своему хорош, выделять нет смысла. Надо к следующему готовиться
– Соперники пока не те. Сможем вырасти дальше?
– Будем расти от игры к игре. Календарь составлен так, что каждый матч сложнее предыдущего. Ребята понимают, что мы идем по нарастающей.
– Есть чувство, что можем добавить?
– Мы должны делать правильные вещи на льду и будет результат.
– Все звенья ровные?
– Да, вы могли увидеть, как тройка Каблукова играла. Ребята берут на себя игру, не боятся. Это идет на пользу команде и результату.
– С кем поменялись бы сегодня майками, если бы было как в футболе?
– С Пашей Дацюком, молодым самым (улыбается). (Алексей ШЕВЧЕНКО)