Владислав Гавриков: "Нужно изучить все сильные и слабые стороны сборной Канады"

Защитник сборной России Владислав Гавриков поделился своими ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала чемпионата мира против команды Канады. Гавриков считает, что российской сборной по силам бороться за победу на первенстве планеты.

– Что скажете о предстоящем четвертьфинале?

– Нужно внимательно подготовиться к сопернику, изучить его сильные и слабые стороны, но отталкиваться от своей игры, - цитируют "Известия" Гаврикова. - У нас были определенные недочеты в некоторых матчах в группе – надо их устранить. Думаю, тренеры нам укажут, что надо сделать и где исправить ошибки. Мы приехали в Копенгаген бороться за самые высокие места. Считаю, что нам по силам их занять.