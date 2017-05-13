Владислав Гавриков: "Мы вышли на этот лед как на стиральную доску"

Защитник сборной России Владислав Гавриков после матча группового турнира чемпионата мира с командой Словакии (6:0) отметил хорошую реализацию. По его словам, лед был очень плохим - было опасно играть. Напомним, начало второго периода отложили из-за проблем со льдом.

- Игра для нас сложилась легко только по счету. У словаков – хорошая команда. Они давили в начале матча, играли в агрессивный, жесткий хоккей, - отметил Гавриков. - Мы очень хладнокровно подошли к своим голевым моментам и выжали из них почти все, что могли.

- Что происходит со льдом?

- Вообще непонятно! Мы вышли на него как на стиральную доску. Коньки дрожали, клюшка – тоже. Было просто опасно играть. Я читал, что такая же проблема была в матче с участием Германии. Не знаю с чем это связано. У нас она была сегодня впервые. Залили – лед стал получше, а к нам подъехал главный судья и сказал, что ничего больше сделать нельзя. Хотя было ощущение, что просто вылили воду. Смысла нет об этом больше говорить.

- После такого уверенного матча можно быть довольным игрой команды?

- Нет, всегда есть к чему стремиться и что исправлять. Маленькие ошибки все равно остаются. Надо их избегать в дальнейшем.

- Кто отдал вам шайбу, которая стала для вас первой на чемпионатах мира?

- Шипа. Он пас-конфетку мне отдал под бросок, а потом поехал шайбу забирать. Хорошо, что забил. А то Вадим уже начал обижаться (смеется). Он был доволен больше меня и громче всех кричал.

- Сборная России провела уже два матча на ноль.

- В первую очередь в этом заслуга Василевского. Он нас тащит, а через пару минут мы сами забиваем. И Вася чувствует уверенность, и полевые игроки. Следующие матчи будут сложнее, и к Латвии, и к США надо серьезно готовиться. (Михаил ЗИСЛИС)