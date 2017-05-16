Владислав Гавриков: "Матч с США - главный в группе на ЧМ-2017"

Защитник сборной России Владислав Гавриков после победы в матче чемпионат мира по хоккею-2017 над Латвией (5:0) отметил, что россиянам необходимо настроиться на предстоящую встречу с США, передают из Кельна спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО.
– Чему научили эти шесть матчей?
– Прежде всего, наладили взаимосвязи, посмотрели большинство, попробовали разные модели и схемы. Самый главный матч в группе завтра.
– Здорово, что Сорокин на ноль отыграл?
– Да, он – молодец, и подтащил нас в паре моментов, когда мы сыграли расхлябанно. За это ему спасибо.
– Хотите ехать на четвертьфинал в Париж?
– Соперника не выбирают. Как получится, так и получится.
– Были слабые соперники. Кто больше понравился?
– С датчанами было тяжело всю игру. Мы сами создали проблемы. Решили за 70 секунд. С ними вязкая была игра. Все остальные довольно вязко и агрессивно начинали против нас, но затем все быстро заканчивалось.
– Много сил потратили?
– Понятно, что в каждой игре выкладывались, но потом Знарок просил смены не переигрывать, чтобы завтра быть свежими.