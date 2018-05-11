Владислав Гавриков: "И так знал, что Пастрняк – хороший нападающий"

Защитник сборной России Владислав Гавриков поделился ожиданиями от встречи со Швейцарией в групповом турнире чемпионата мира-2018. В предыдущей встрече турнира россияне уступили сборной Чехии (3:4), дубль оформил Давид Пастрняк.

– Долго обмозговывали матч с Чехией?

– Посмотрели видео. Разобрали ошибки. Готовимся к Швейцарии.

– Не готовы были к такому уровню сопротивления после трех матчей с аутсайдерами?

– Были готовы. Смотрели видео, как они играют. Но совершили ряд ошибок, что не позволило нам выиграть.

– После аутсайдеров по скоростям не сложно было перестроиться?

– У чехов вся команда хорошо катается. Но у нас хорошее движение было всю игру. Может быть, за исключением первого периода.

– На чем акцент был на тренировке? Были ли отголоски матча с Чехией?

– Да. Старались взаимодействия наиграть. Плюс потренировали большинство – Гусев ведь пришел, поменялись звенья.

– Гусев наконец-то будет играть.

– Он только нам поможет. Добавит креатива в атаке. Все знают, какой это нападающий. На что он способен.

– Как можно свести к минимуму индивидуальные ошибки? Тактических провалов-то не было.

– Без ошибок, в принципе, вообще не бывает. Все люди ошибаются. Главное – не допускать еще одну ошибку за первой. Чтобы не было никакой системности.

– Матчи со Швейцарией и Словакией рассматриваете, как возможность довести все до ума перед Швецией?

– Нам уже завтра надо все показать. Проигрывать нам больше нельзя.

– Пастрняк вас впечатлил?

– Я и так знал, что он хороший нападающий. Вчера он и Крейчи показали свое мастерство.

– Есть ли у нас игроки, сопоставимые с Пастрняком и Крейчи?

– Есть.

– Назовите их.

– Пусть это останется тайной. (Игорь ЕРОНКО)

Матч Россия – Швейцария состоится 12 мая, начало – в 21.15 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.

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