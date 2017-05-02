Владимир Ткачев: "НХЛ? Рассматриваю все варианты"

Нападающий сборной России Владимир Ткачев заявил, что не опасается ехать на чемпионат мира из-за того, что у него нет контракта. Минувший сезон 23-летний хоккеист провел в "Ак Барсе", в составе которого провел 58 матчей в регулярном чемпионате и набрал 32 (15+17) очка, а также 11 (2+9) очков в 15 встречах плей-офф.

– У вас закончился контракт. Не опасаетесь ехать на чемпионат мира?

– Нет, – сказал Ткачев. – Чемпионат мира – это чемпионат мира.

– Не рассматриваете возможность поехать в НХЛ?

– Рассматриваю все варианты. Сейчас говорить об этом нет смысла, потому что я об этом не думаю. Будем думать потом.

– Но сама ситуация, что у вас нет контракта, не напрягает? Тот же Александр Радулов из-за этого не приехал в сборную?

– Если ты уезжаешь в НХЛ – это может повлиять на твое будущее. Вы скоро все узнаете. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)