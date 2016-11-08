Владимир Крикунов: "Закончу карьеру в этом сезоне, если сразу приведу "Автомобилист" к медалям"

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов в интервью официальному сайту КХЛ подчеркнул, что хочет завершить карьеру на мажорной ноте. По словам 66-летнего специалиста, необходимо уходить вовремя.

- Сейчас вы - самый опытный тренер в КХЛ. Как думаете, сколько сможете еще работать на высшем уровне?

- Нельзя играть до того момента, когда тебе начнут свистеть. Также и тренеру надо уходить вовремя. Но хотелось бы закончить на хорошей ноте: сделать команду, выиграть медали и тогда можно смело заканчивать. Если в этом сезоне так случится - значит, я закончу сразу. Если нет, хотелось бы продолжить, довести команду хотя бы раз до каких-то медалей.

- Последним вашим клубом был "Нефтехимик", в котором в нынешнем сезоне случилось уже две отставки. Не было ли вариантов, что вы снова возглавите нижнекамскую команду? Тем более, вы уже четыре раза приходили туда.

- Нет, я еще в прошлом сезоне сказал, что туда не вернусь никогда и ни в каком амплуа.

- Когда поступило предложение от "Автомобилиста" и что повлияло на ваше решение принять его?

- По-моему, за день до первой тренировки в Екатеринбурге. Я попросил пару часов подумать, надо же было с женой переговорить. Она не очень хотела, но знала, что мне тяжело без работы. Я сказал, что хочу сделать хорошую команду и добиться с ней чего-то. Поэтому и дал добро.