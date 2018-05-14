Чемпионат мира

17:36 | Хоккей — Чемпионат мира

Владимир Крикунов: "Льюис приезжал в сборную Белоруссии, проводил матчи Евротура и отбывал домой"

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Известный специалист Владимир Крикунов объяснил вылет сборной Белоруссии из элитного дивизиона чемпионата мира безответственной работой экс-главного тренера Дэйва Льюиса. Именно канадец сменил россиянина на этом посту в 2014 году.

– Как обычно, я внимательно следил за белорусами, – приводит "Прессбол" слова Крикунова. – В чем причина их провала? Льюис в свое время сменил на посту рулевого именно меня. Так я за месяц во главе сборной, думаю, посмотрел в Белоруссии больше матчей, чем Дэйв за последующие три с половиной года. Канадец приезжал, проводил матчи Евротура и отбывал домой. А надо было наблюдать за игроками, как-то их подстегивать, контактировать с клубами и тренерами, рассказывать им свое видение. В итоге имеем печальный результат. Ну а что вы хотели?

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https://www.pressball.by/news/hockey/295314

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Тропическая гемангиома Мовсисяна

5803parad есть нормы русского языка))) в русском языке принято говорить Белоруссия, а не Беларусь))) Германия, а не Дойчланд))) Швеция, а не Свария и т.д))) смекаешь?)))

18:27

staerswimmer23

5803parad, а также кучу других стран: Чжунгуо, Ингланд, Чешко или Нэдерлант

18:26

5803parad

Не понимаю, зачем коверкать название страны на какую-то Белоруссию, если даже в первоисточнике "Прессбол" , с которого перепечатан материал указана Беларусь? Надоели своей бараньей упертостью, нет такой страны, как и РСФСР.

17:57

Serenky25

Тренеров нет нормальных что ли? Ноунейма с канады привезли. Батька куда смотрит?

17:46

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