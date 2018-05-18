Владимир Голубович: "Воробьеву сейчас тяжело. Его надо поддержать"

Известный хоккейный тренер Владимир Голубович поделился с "СЭ" своими впечатлениями от прошедшего четвертьфинала ЧМ-2018 между Россией и Канадой (4:5 ОТ). Он признал, что в целом российская команда выглядела слабее соперника.

– Заслуженно ли Россия проиграла Канаде?

– Если не брать второй период, то наша сборная выглядела слабее. Наша команда мне в целом понравилась, ребята старались, нельзя сказать, что не играли, но канадцы были поинтереснее. Когда весь матч отыгрываешься, как наши, понятное дело, что силы уходят, так что все, наверное, закономерно. Нам могло повезти по ходу встречи, но, как известно, везет сильнейшим. Нашей сборной немного не хватило мастерства. В первом и третьем периоде Канада объективно была лучше, даже несмотря на то, что у них вратарь не играл, а стоял в воротах. Надо отдать должное и нашим оппонентам – канадцы, шведы, и чехи привезли в Данию серьезные составы, у нас же, к сожалению, не все лучшие смогли приехать.

– Три из пяти шайб канадцы забросили в большинстве, в том числе – победную, после необязательного удаления Капризова в овертайме...

– В четвертьфинале при игре в меньшинстве надо насмерть стоять, перекрывать пространство, пусть они бросают с синей, а не так, как у нас сегодня получилось. На такой стадии турнира удаляться таким образом и так обороняться в меньшинстве – это никуда не годится.

– Оправдан ли был выбор Игоря Шестеркина как основного вратаря на матч против канадцев?

– Не знаю, почему тренерский штаб выбрал Шестеркина на этот матч, может быть, Кошечкин заболел, или есть какие-то другие причины, штабу сборной виднее. Тем не менее, мне кажется, что в таких встречах все-таки должен играть основной голкипер.

– Результативными действиями у россиян сегодня в основном отличались хоккеисты из нижних звеньев, лидеры сборной же не проявили себя. С чем это связано?

– Я думаю, это связано с тем, что наши первые два звена больше уделяли внимание обороне, сдерживали главные канадские звенья, во главе с О'Райлли и Макдэвидом. Я рад, что Барабанов и Михеев сегодня выстрелили, весь турнир эти ребята выглядели неплохо, они заслужили это

– Как оцените работу Ильи Воробьева на турнире?

– Илье Петровичу сейчас тяжело. Практически без подготовки он повез команду на такой крупный турнир, как чемпионат мира. Думаю, он заслужил поддержки. Сейчас, наверное, в ФХР будут думать, оставлять Воробьева на олимпийский цикл или нет, надеюсь, правильно разберутся с этим вопросом. Воробьев – молодой специалист, у него все еще впереди, его сейчас нужно поддержать. (Иван ТОРОПЦЕВ)

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