Виталий Трус: "Потеряли двух российских игроков на пятаке, как в детском саду"

Вратарь сборной Белоруссии Виталий Трус поделился впечатлениями после поражения от России (0:6) в матче группового этапа чемпионата мира-2018 в Дании.

– Вы не так плохо сыграли, ведь предыдущие соперники сборной России – французы и австрийцы – пропустили по семь шайб.

– Да, пропустил на одну меньше. Но я мог сыграть еще лучше, если бы немного повезло. В первом периоде старался, отбивался, а во втором получил шайбы после бросков с близкого расстояния. Мы потеряли двух человек на своем пятаке, как в детском саду. После этого счет стал 0:3, и игра сломалась.

– Когда бросает Дацюк, вам не страшно?

– Нет, я никогда с такими бросками не сталкивался. Русские хорошо играли под воротами. Большие ребята, которые с коньками под два метра, постоянно закрывали мне обзор. Похоже, у соперника была наигранная комбинация. Пара человек меня перекрывают, а Дацюк выезжает из-за ворот и бросает. Я два раза моменты броска просто не увидел. Он один раз в штангу попал, в другой – забил. (Игорь ЕРОНКО)

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