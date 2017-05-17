Виталий Мутко: "В матче США выглядели неплохо"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко после матча чемпионата мира Россия - США (3:5) отметил, что подопечные Олега Знарка выглядели прилично. По его словам, помешали удаления.

- Хоккей – это хоккей. Здорово играли, но проиграли, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Много удалений было, нарушали много, немножко в обороне, как мне кажется, допустили слишком много ошибок. Сейчас плей-офф, задача была выйти с первого места, но команда будет играть в 1/4 финала, такой крупный отрезок пройти без осечек сложно, хотя повторюсь, что команда выглядела прилично. Пожелаем им удачи, мы все за них болеем.