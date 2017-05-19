Виталий Мутко: "Счет в матче с Канадой неважен, главное для России - выйти в финал"

Вице-премьер Виталий Мутко подчеркнул, что вся страна ждет от сборной России победы над Канадой в полуфинале чемпионата мира-2017. По его словам, для команд будет важен итоговый результат, а не счет встречи.

- У сборной России такая интересная команда, что выстрелить может кто угодно, - приводит ТАСС слова Мутко. - У нас Кучеров прекрасно выглядит, Кузнецов приехал, можно сказать, с корабля на бал, а уже очки набирает.

Команда сильная, и если сыграет строго, тактически грамотно, то все будет нормально. Счет в матче с Канадой не имеет никакого значения, главное - выйти в финал, вся страна ждет этого.

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне в субботу, 20 мая. Начало игры – в 16.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Видеотрансляция игры Канада - Россия начнется в 16.15 здесь.