Виталий Мутко: "Счет в матче с Канадой неважен, главное для России - выйти в финал". ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

20:10 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Виталий Мутко: "Счет в матче с Канадой неважен, главное для России - выйти в финал"

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Одноклубники Алекс КИЛЛОРН (слева) и Никита КУЧЕРОВ уже завтра сыграют друг против друга.Канада - Россия: кто сильнее?

Вице-премьер Виталий Мутко подчеркнул, что вся страна ждет от сборной России победы над Канадой в полуфинале чемпионата мира-2017. По его словам, для команд будет  важен итоговый результат, а не счет встречи.

- У сборной России такая интересная команда, что выстрелить может кто угодно, - приводит ТАСС слова Мутко. - У нас Кучеров прекрасно выглядит, Кузнецов приехал, можно сказать, с корабля на бал, а уже очки набирает.

Команда сильная, и если сыграет строго, тактически грамотно, то все будет нормально. Счет в матче с Канадой не имеет никакого значения, главное - выйти в финал, вся страна ждет этого.

 

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне в субботу, 20 мая. Начало игры – в 16.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Видеотрансляция игры Канада - Россия начнется в 16.15 здесь.

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http://tass.ru/sport/4266942

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Материалы сюжета: ЧМ-2017. Плей-офф. Россия vs Канада в полуфинале
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