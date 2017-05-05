Виталий Мутко: "Надеюсь, в дальнейшем результаты сборной России будут еще лучше"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко подчеркнул, что сборная России хорошо сыграла в матче группового этапа чемпионата мира с командой Швеции (2:1 Б), победа добавит ей уверенности. Следующий матч сборная России проведет в воскресенье против команды Италии, начало в 13:15 по московскому времени.

– У нас молодая команда, и сегодня она здорово сыграла в матче с серьезным соперником, особенно в третьем периоде, – цитирует ТАСС Мутко. – Блестящую шайбу забросил (Артемий) Панарин. Для старта наша сборная провела хороший матч, победа придаст ей уверенности, надеюсь, что в дальнейшем команда будет только прибавлять, что результаты будут еще лучше. Только вперед!