Чемпионат мира

20:21 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Виталий Мутко: "Мне нравится, как сборная России играет на чемпионате мира"

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что доволен игрой сборной России на чемпионате мира-2017. Россияне одержали три победы в трех матчах (2:1 по буллитам со Швецией, 10:1 с Италией, 6:3 с Германией).

- Мне нравится, как играет сейчас сборная России на чемпионате мира по хоккею, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Команда очень молодая, интересная у нас. Все хорошо, наши парни смотрятся здорово! Главные матчи только впереди. Видно, что команда с каждым матчем набирает ход, набирает обороты в турнире. Я только рад за нашу сборную.

Что очень удивительно, сборная Германии очень жестко играла, в том числе это касается и эпизода с Сергеем Мозякиным. В этот раз наши хоккеисты на такую грубость ответили двумя шайбами в большинстве. Да и в целом показали хорошую игру накануне Дня Победы.

Ближайший матч ЧМ-2017 Россия проведет 11 мая против Дании. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Дополнительная информация

http://wchockey2017.rsport.ru/hockey2017/20170509/1120229811.html

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КОММЕНТАРИИ (3)
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skua

Черная Метка

20:47

igorx70

Блин главный глазун вылез.Теперь точно пролетим.

20:41

poloskun

Етипт! Он не только в английском дока, он еще носкеу бачит! Гордимся придворным.

20:30