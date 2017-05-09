Виталий Мутко: "Мне нравится, как сборная России играет на чемпионате мира"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что доволен игрой сборной России на чемпионате мира-2017. Россияне одержали три победы в трех матчах (2:1 по буллитам со Швецией, 10:1 с Италией, 6:3 с Германией).

- Мне нравится, как играет сейчас сборная России на чемпионате мира по хоккею, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Команда очень молодая, интересная у нас. Все хорошо, наши парни смотрятся здорово! Главные матчи только впереди. Видно, что команда с каждым матчем набирает ход, набирает обороты в турнире. Я только рад за нашу сборную.

Что очень удивительно, сборная Германии очень жестко играла, в том числе это касается и эпизода с Сергеем Мозякиным. В этот раз наши хоккеисты на такую грубость ответили двумя шайбами в большинстве. Да и в целом показали хорошую игру накануне Дня Победы.

Ближайший матч ЧМ-2017 Россия проведет 11 мая против Дании. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.