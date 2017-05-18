Виталий Мутко: "Для сборной России матч с Чехией был равносилен финалу"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что сборная России заслуженно победила Чехию в четвертьфинале (3:0) чемпионата мира по хоккею-2017. Руководитель надеется, что игроки смогут восстановиться и набраться сил перед полуфинальной игрой. Напомним, что Россия встретится в полуфинале с победителем пары Канада – Германия.

– Наша команда сильнее сборной Чехии, – цитирует ТАСС Мутко. – Сыграли здорово, как положено – организованно, дисциплинированно, доминировали на протяжении всей игры. Поэтому заслуженно в полуфинале, этот полуфинал будет равносилен финалу. Будем надеяться, что хоккеисты восстановятся и наберутся сил, будем болеть за них всей душой.

Трансляция матча Россия - Чехия