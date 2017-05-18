Виталий Мутко: "Для сборной России матч с Чехией был равносилен финалу". ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

19:53 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Виталий Мутко: "Для сборной России матч с Чехией был равносилен финалу"

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что сборная России заслуженно победила Чехию в четвертьфинале (3:0) чемпионата мира по хоккею-2017. Руководитель надеется, что игроки смогут восстановиться и набраться сил перед полуфинальной игрой. Напомним, что Россия встретится в полуфинале с победителем пары КанадаГермания.

– Наша команда сильнее сборной Чехии, – цитирует ТАСС Мутко. – Сыграли здорово, как положено – организованно, дисциплинированно, доминировали на протяжении всей игры. Поэтому заслуженно в полуфинале, этот полуфинал будет равносилен финалу. Будем надеяться, что хоккеисты восстановятся и наберутся сил, будем болеть за них всей душой.

Трансляция матча Россия - Чехия

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4263735

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КОММЕНТАРИИ (4)
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marksan

Господи! Какой он тупой! Сейчас любой матч приравнен к финалу - везде нужна только победа победа!

20:12

Andersen32

Я так понял, что он на английском давал интервью, а переводчик был с синдромом Дауна.

20:04

Питсбург Пингвинз

Главная игра еще впереди.

19:59

Питсбург Пингвинз

Лучше ты бы ничего не комментировал...

19:58