Виталий Мутко: "Для сборной России матч с Чехией был равносилен финалу"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что сборная России заслуженно победила Чехию в четвертьфинале (3:0) чемпионата мира по хоккею-2017. Руководитель надеется, что игроки смогут восстановиться и набраться сил перед полуфинальной игрой. Напомним, что Россия встретится в полуфинале с победителем пары Канада – Германия.
– Наша команда сильнее сборной Чехии, – цитирует ТАСС Мутко. – Сыграли здорово, как положено – организованно, дисциплинированно, доминировали на протяжении всей игры. Поэтому заслуженно в полуфинале, этот полуфинал будет равносилен финалу. Будем надеяться, что хоккеисты восстановятся и наберутся сил, будем болеть за них всей душой.
marksan
Господи! Какой он тупой! Сейчас любой матч приравнен к финалу - везде нужна только победа победа!
20:12
Andersen32
Я так понял, что он на английском давал интервью, а переводчик был с синдромом Дауна.
20:04
Питсбург Пингвинз
Главная игра еще впереди.
19:59
Питсбург Пингвинз
Лучше ты бы ничего не комментировал...
19:58