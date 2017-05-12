Виталий Кутузов: "Овечкин не нужен сборной России"

Экс-игрок "Милана" Виталий Кутузов в интервью "СЭ" отметил, что сборная России является фаворитом чемпионата мира по хоккею-2017 даже без нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина. Бывший футболист в настоящее время увлекается хоккеем и даже играет вратарем в любительской команде в Италии.

– Кто выиграет чемпионат мира?

– Ставлю на Россию. Очень хорошая команда подобралась. Показывает молодой, бодрый, задорный хоккей. Надеюсь, этой легкости хватит и на серьезные матчи.

– России нужен Овечкин?

– Нет. Я к Саше с большим уважением отношусь, как, думаю, и большинство болельщиков. Но сейчас оптимальным решением будет дать Овечкину отдохнуть. Я бы выбрал Орлова и Кузнецова. Они больше подходят по стилю команде. Орлов даст разнообразия, воспользуется простором европейских площадок, а Кузя вообще всех ребят хорошо знает – еще по молодежной сборной. В общем, оба добавят куража. А Саша, особенно в нынешних обстоятельствах, наверное, начнет перегибать. Как и всякий маститый и серьезный хоккеист. Интересы коллектива сейчас надо ставить выше. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Полное интервью Виталия Кутузова