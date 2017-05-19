Виктор Хедман: "Рад, что мировой хоккей увидит новую главу в противостоянии шведов и финнов"

Защитник сборной Швеции Виктор Хедман рад, что мировой хоккей в полуфинале чемпионата мира 2017 года увидит новую главу противостояния между шведами и финнами. Сборная Швеции в четверг со счетом 3:1 обыграла команду Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира, проходящего в Кельне и Париже. Шведы в субботу сыграют в полуфинале турнира против финнов, которые в 1/4 финала оказались сильнее американцев – 2:0.

– Мы довольны тем, как провели игру со швейцарцами, – приводит "Р-Спорт" слова Хедмана. – Мы нисколько не сомневались в себе, пропустив гол на 13-й минуте, потому что времени было достаточно. Конечно, рад, что будем играть с финнами, что мировой хоккей увидит новую главу в противостоянии шведов и финнов, одном из главных противостояний в хоккее. Думаю, будет равная игра, финны будут играть от обороны, выжидать моменты для контратаки, а нам надо просто сыграть как против швейцарцев.