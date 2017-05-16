Виктор Хедман: "Появление Лундквиста добавило сборной уверенности"

Защитник сборной Швеции Виктор Хедман после победы над командой Словакии (4:2) в заключительном матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017 заявил, что шведам нужно улучшить игру во всех аспектах в преддверии плей-офф, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

– Словакия неплохо настроилась и хорошо выглядела, создав нам немало проблем и забросив две шайбы, – сказал Хедман. – В плей-офф у нас не будет права на ошибку, поэтому мы обязаны играть более слаженно. Постараемся улучшить игру по всем аспектам.

Возможно, мы отправимся в Париж. Но там тоже комфортная арена, а если мы победим, то снова вернемся в Кельн. Да, определенные неудобства будут в связи с перемещением, но мы ничего не можем поделать. Если сыграем в свой хоккей, все будет нормально. Появление Лундквиста добавило нашим парням уверенности. И он постоянно нас выручает.

"СЭ" вел трансляцию встречи