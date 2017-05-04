Виктор Хедман: "Мы знаем сильные и слабые стороны сборной России"

Защитник сборной Швеции Виктор Хедман отметил, что его команда хорошо изучила сборную России. Россияне и шведы встретятся на старте чемпионата мира в Кельне в пятницу, 5 мая.

– Будет тяжелая игра, – цитирует ТАСС Хедмана. – Мы знаем особенности, сильные и слабые стороны российской команды. У нас хорошее настроение перед началом чемпионата. Нам предстоит тяжелая битва на турнире, но мы к ней готовы.

У России индивидуально очень сильные хоккеисты, великолепный вратарь. Они практически не дают пространства для маневра, будем стараться освобождаться от прессинга с их стороны. Хорошо, что провели матч Евротура неделю назад, теперь мы гораздо лучше готовы к игре против сборной России.

Матч Швеции и России состоится 5 мая, начало встречи - в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.