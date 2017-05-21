Виктор Хедман: "Для победы над Канадой нужно показать свой лучший хоккей". ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

00:12 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Виктор Хедман: "Для победы над Канадой нужно показать свой лучший хоккей"

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Защитник сборной Швеции Виктор Хедман после матча 1/2 финала плей-офф чемпионата мира с Финляндией (4:1) выразил удовлетворение результатом встречи, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Он также подчеркнул: для победы в финале над Канадой его команде нужно провести встречу идеально.

– В финале нас ждёт самая сложная игра на турнире, – подчеркнул Хедман. – Встретятся две очень сильные команды, и нам для победы надо показать свой лучший хоккей. В первую очередь нельзя удаляться, поскольку Канада очень здорово действует в большинстве.

Трансляция матча Швеция - Финляндия

 
 

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