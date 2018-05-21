Виктор Арвидссон: "Здорово, что именно буллит Форсберга стал победным для Швеции"

Нападающий сборной Швеции Виктор Арвидссон после финала чемпионата мира против Швейцарии (3:2 Б) отметил, что для него это идеальное окончание сезона. Также он подчеркнул, что раз за Филипа Форсберга, который реализовал победный буллит.

- Это идеальное окончание сезона. Хотя и не с "Нэшвиллом", но именно поэтому я и приехал в Копенгаген, - заявил Арвидссон. - Мы очень хотели взять золото. И добились этого. Чувства незабываемые. Тем более – мы сделали это с парнями из "Нэшвилла". Очень рад за Форсберга, который еще ничего не выигрывал в своей карьере. Здорово, что именно его буллит стал победным.

Мы много владели шайбой, но швейцарцы здорово оборонялись, и вратарь у них был невероятно хорош. У нас и выходы "1 в 0" были, куча других моментов, но никак не реализовывали. Но не отчаивались. Практически весь овертайм контролировали шайбу, должны были побеждать, но все решилось в серии послематчевых бросков. Где шансы примерно равны.

Нильссон шикарно сыграл в полуфинале, да сегодня у него был сложный матч. Похожая ситуация была в четвертьфинале, когда мы играли с Латвией. Бросков не очень много, но они опасные. Нильссон подтащил, сделал несколько классных сэйвов. (Игорь ЕРОНКО)